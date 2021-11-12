СБУ задержала экс-руководительницу «отдела кадров» батальона «Оплот». Она подбирала людей для войны против ВСУ

Служба безопасности Украины задержала в Донецкой области бывшего члена группировки «ДНР», которая занималась «подбором кадров» для участия в боевых действиях против ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным следствия, к боевикам жительница Бахмута присоединилась в 2014 году. Она входила в состав террористической группировки «Оплот» и участвовала в вооруженном сопротивлении украинским военным подразделениям.

Позже ее назначили руководительницей «отдела кадров», где одной из основных ее задач был отбор кандидатов в группы боевиков. После конфликта с главарями группировки она покинула ряды боевиков и вернулась на подконтрольную украинским властям территорию региона, где пыталась скрываться от правосудия.

Во время обысков правоохранители нашли у нее средства связи и ноутбук, который содержал доказательства ее деятельности.

Следователи СБУ сообщили ей о подозрении за участие в террористической организации. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.