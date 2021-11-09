Pandora Papers: Нижняя палата парламента Чили проголосовала за импичмент президента Пиньеры

Нижняя палата парламента Чили проголосовала за импичмент президента Себастьяна Пиньеры на фоне расследования уголовного дела после публикации международного расследования Pandora Papers.

Об этом сообщает Reuters.

Дебаты между депутатами палаты продолжались почти 22 часа. В итоге импичмент поддержали 78 депутатов. Против выступили 67 депутатов, трое воздержались. Окончательное решение теперь должен будет принять Сенат — верхняя палата парламента. Для положительного решения нужно две трети голосов сенаторов (более 43 за).

Дело против президента открыли из-за продажи горнодобывающей компании Minera Dominga через офшор на Британских Виргинских Островах. Документы Pandora Papers раскрыли сделку 2010 года, во времена первого срока Пиньеры. Согласно им, основным акционером Minera Dominga была семья президента, а все финансовые операции по продаже глава Чили проводил сам. За компанию заплатили $152 миллиона.

Прокуратура расследует неуплату налогов, возможную коррупцию и нарушение закона об экологии.