Астронавт Ван Япин стала первой китаянкой, вышедшей в открытый космос

В рамках миссии 41-летняя астронавтка Ван Япин стала первой китаянкой, побывавшей в открытом космосе. Она вышла за пределы станции «Тяньгун», которую строят специалисты.

Об этом сообщает издание Xinhua.

Седьмого ноября в 18:51 по пекинскому времени астронавт Чжай Чжиган открыл выходной люк узлового отсека основного модуля «Тяньхэ» китайской космической станции, а уже в 20:28 астронавты покинули основной модуль и вышли в открытый космос.

Для Чжай Чжигана этот выход в открытый космос стал вторым после 13 лет перерыва, а вот Ван Япин стала первой китаянкой, вышедшей в открытый космос.

Ожидается, что космонавты установят новый рекорд по продолжительности китайских миссий в космосе — 6 месяцев. Предыдущий рекорд составил 3 месяца, он принадлежит экипажу «Шэньчжоу-12», который находился в космосе с июня по сентябрь 2021 года.