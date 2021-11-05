Офис президента презентовал OPEN Digest — это новый канал коммуникации о деятельности Зеленского

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак 4 ноября презентовал информационный бюллетень OPEN Digest — это новый канал коммуникации, где украинцам будут доносить информацию о деятельности президента Владимира Зеленского.
Как пишут в ОП, сегодня мир «недостаточно информирован» о том, что происходит в Украине и как работает команда Зеленского.
Ермак отметил, что OPEN Digest направлен прежде всего на дипломатов, украинцев за рубежом, журналистов, международных партнеров и тому подобное. В то же время на рассылку могут подписаться все желающие. В ней будет информация о главных событиях в стране, о реформах, визитах и встречах руководства государства с международными партнерами.
Информационный бюллетень OPEN Digest будет доступен на украинском и английском языках, его будут рассылать в конце недели.
- В ноябре 2020 года в интервью «Бабелю» советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что в Офисе президента хотят создать пул блогеров, которые будут говорить о «положительных трендах». Уже через месяц в ОП провели встречу с блогерами — вот кто на ней был.
- Новым заместителем главы Офиса президента назначат члена наблюдательного совета «Укроборонпрома» Ростислава Шурму — это бывший глава Запорожской областной организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Также работал гендиректором завода «Запорожсталь», финансовым директором Макеевского металлургического завода и заместителем директора металлургического дивизиона холдинга «Метинвест» Рината Ахметова.