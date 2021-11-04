Рада увеличила расходы на закупку кислородных станций. Глава парламента безотлагательно подпишет закон

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 5460 по увеличению расходов на закупки, проектирование и установку кислородных станций в больницах. За соответствующее решение проголосовали 336 народных депутатов.
Также Рада проголосовала за безотлагательное подписание закона спикером Рады Русланом Стефанчуком.
Законом вносятся изменения в государственный бюджет Украины на 2021 год и предусматривается создание двух новых бюджетных программ:
- «Централизованные закупки кислородных станций для опорных учреждений здравоохранения» на 650 миллионов гривен;
- «Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на закупку опорными учреждениями здравоохранения услуг по проектированию и установке кислородных станций» на 150 миллионов гривен.
Авторы отмечают, что учитывая состояние электросетей учреждений здравоохранения, установка кислородных станций — единственный способ обеспечить кислородную независимость больниц.
Кроме того, обеспечение опорных больниц кислородными станциями позволит снизить спрос больниц на кислород в баллонах, что уменьшит нагрузку на логистическую сеть.
- 21 октября главный санврач Игорь Кузин сообщил, что в Украине остановились два основных производителя медицинского кислорода, в связи с чем Минздрав экстренно ищет альтернативные поставки.
- На следующий день министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что для тяжелобольных с коронавирусом Минздрав закупит медицинский кислород в Польше.
- 23 октября Ляшко заявил, что кислородный завод в одном из западных регионов после временной остановки возобновил работу.