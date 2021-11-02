ВМС США установили, с чем столкнулась атомная субмарина — с подводной горой

Американская атомная подлодка, которая 2 октября врезалась в неизвестный подводный объект в Южно-Китайском море, на самом деле столкнулась с подводной горой, которая не была обозначена на карте. Это показало расследование, которое цитирует CNN.

«В ходе расследования установили, что USS Connecticut при выполнении работ в международных водах в Индо-Тихоокеанском регионе столкнулась с неотмеченной на картах подводной горой», — сообщил представитель Седьмого флота (он действует в западной части Тихого и Индийского океанов).

В ВМС заявили, что 11 членов экипажа получили незначительные травмы, однако ядерная установка в результате аварии не пострадала. Результаты расследования передадут на рассмотрение командующего Седьмым флотом вице-адмирала Карла Томаса. Он решит, целесообразны ли «дальнейшие действия, включая привлечение к ответственности».