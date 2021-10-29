На приватизацию за 230 млн грн выставили Калушскую ТЭЦ. Долгов у нее столько же

Фонд госимущества выставил на аукцион по приватизации комплекс госпредприятия «Калушская теплоэлектроцентраль — новая» (Калушская ТЭЦ), который продолжает поставлять электроэнергию.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Станция входит в «Бурштынский энергоостров», который синхронизирован с объединенной энергосистемой Европы. Ее проектная электрическая мощность — 200 МВт. На продажу выставили главный корпус ТЭЦ, бункер угля, ацетилокислородную генераторную, электросеть, железнодорожную колею и другое имущество госпредприятия. Цена лота — 230 158 661 грн.

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Победитель аукциона будет обязан сохранять основной вид деятельности станции не менее 5 лет, погасить все долги и не допустить увольнения работников по инициативе собственника или уполномоченного им органа не менее 6 месяцев.

Как сообщают профильные издания, текущая просроченная кредиторская задолженность предприятия 230,8 млн грн, в том числе по зарплате рабочим — 5,1 млн грн. Всего на ТЭЦ 625 рабочих.