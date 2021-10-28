Разработчику фейкового приложения «Дія» предложили стажировку в Минцифры. Но ответственности за подделку он не избежит

Задержанному разработчику фейкового приложения «Дія» предложили стажировку в Министерстве цифровой трансформации.
Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.
«Киберполиция быстро нашла хакера-самоучку, недавно создавшего фейковую «Дію». Так же быстро мы познакомили его с министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым. Молодому человеку предложили искупить свою вину и постажироваться в министерстве», — написал он на своей странице в Facebook.
Енин отметил, что в Министерстве внутренних дел «ориентированы строить сервис», а не «карательный орган».
«Но перед законом все равны, поэтому нести ответственность по статье 358 за подделку все же придется», — добавил замглавы МВД.
По словам главы Минцифры Михаила Федорова, 21-летний парень поработает в министерстве до вынесения судом приговора.
«Он поработает у нас над несколькими социально значимыми проектами, покажет себя. Одна из первых задач – сделать много разного дизайна социальной рекламы с кампаниями за вакцинацию и против употребления молодежью алкоголя. Планируем потом их запускать. Назначим в Минцифры куратора, который будет контролировать работу. Попробуем направить его возможности в нужное русло», – написал он в своем Telegram-канале.
Также Федоров рассказал, что парень оказался «немного застенчивым, но очень умным, начитанным».
«Уже успел поработать арбитражником, умеет программировать и сам собирает весь дизайн в Figma», — добавил министр.
Отдельно Федоров призвал украинцев больше ничего не подделывать, потому что «этот канал попадания в Минцифры больше не работает».
- 25 октября в интернете начали распространять на продажу фейковое приложение «Дія», в котором можно сгенерировать любые электронные документы. В Минцифры напомнили, что за это предусмотрена уголовная ответственность, а сами документы недействительны.