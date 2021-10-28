Разработчику фейкового приложения «Дія» предложили стажировку в Минцифры. Но ответственности за подделку он не избежит

Задержанному разработчику фейкового приложения «Дія» предложили стажировку в Министерстве цифровой трансформации.

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

«Киберполиция быстро нашла хакера-самоучку, недавно создавшего фейковую «Дію». Так же быстро мы познакомили его с министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым. Молодому человеку предложили искупить свою вину и постажироваться в министерстве», — написал он на своей странице в Facebook.

Енин отметил, что в Министерстве внутренних дел «ориентированы строить сервис», а не «карательный орган».

«Но перед законом все равны, поэтому нести ответственность по статье 358 за подделку все же придется», — добавил замглавы МВД.

По словам главы Минцифры Михаила Федорова, 21-летний парень поработает в министерстве до вынесения судом приговора.

«Он поработает у нас над несколькими социально значимыми проектами, покажет себя. Одна из первых задач – сделать много разного дизайна социальной рекламы с кампаниями за вакцинацию и против употребления молодежью алкоголя. Планируем потом их запускать. Назначим в Минцифры куратора, который будет контролировать работу. Попробуем направить его возможности в нужное русло», – написал он в своем Telegram-канале.

Также Федоров рассказал, что парень оказался «немного застенчивым, но очень умным, начитанным».

«Уже успел поработать арбитражником, умеет программировать и сам собирает весь дизайн в Figma», — добавил министр.

Отдельно Федоров призвал украинцев больше ничего не подделывать, потому что «этот канал попадания в Минцифры больше не работает».