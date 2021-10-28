Исследование: Антидепрессант может снизить риск тяжелого течения COVID-19

Дешевый антидепрессант Флувоксамин предотвращает риск тяжелого течения коронавирусной инфекции. Он понижает его на треть.
Об этом говорится в исследовании ученых из Бразилии, пишет CNN.
В исследовании приняли участие 1 500 пациентов. Результаты показали, что употреблявшие препарат с меньшей вероятностью имели тяжелое течение болезни и попадали в больницу.
Флувоксамин предпочтительно используется для лечения обсессивно-компульсивного расстройства и депрессии.
По данным ученых, этот препарат может уменьшать количество воспалительных молекул — цитокинов, которые активно вырабатываются во время коронавирусной болезни.
741 пациент во время исследования принимал препарат, а 756 — получали плацебо. В группе плацебо у 16% пациентов было тяжелое течение болезни, а в группе, принимавшей Флувоксамин — 11%.
- 12 октября стало известно, что компания Merck и ее партнер Ridgeback Biotherapeutics подали заявку на одобрение лекарства от коронавируса в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.
- 25 октября Европейское агентство по лекарствам (EMA) начало процедуру утверждения препарата «Молнупиравир», разработанного корпорацией Merck для лечения COVID-19 у взрослых.
- Перед этим Merck сообщила результаты исследования — только 7,3% пациентов, получивших ее таблетки, были госпитализированы или умерли от коронавируса, тогда как в группе получивших плацебо таких было 14,1%.