США отнесли Украину в список направлений с «очень высоким» риском коронавируса

Центр контроля и профилактики заболеваний США добавил Украину в список направлений для путешествий с «очень высоким» коронавирусным риском.
Об этом свидетельствуют данные центра, а детали пишет CNN.
Украину перевели с третьего «высокого» уровня в четвертый — это самая высокая категория риска.
Согласно критериям Центра, в странах, которые попадают в категорию «очень высокий уровень коронавируса», за последние 28 дней зарегистрировали более 500 случаев ковида на 100 тысяч населения. CDC также предупреждает: если существует необходимость путешествовать в Украину, то перед поездкой убедитесь, что вы полностью вакцинированы.
«Из-за текущей ситуации в Украине даже полностью вакцинированные путешественники могут подвергаться риску заражения и распространения штаммов коронавируса», — отметили в США.
- В Украине установили очередной рекорд смертности от коронавируса — 734 человека в сутки 25 октября. За сутки 21 октября в Украине выявили самое большое с начала пандемии количество больных коронавирусом — 23 785.