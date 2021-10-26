В ЕС разрешили введение третьей дозы вакцины Moderna

В Европейском Союзе регулятор сертифицировал введение третьей дозы вакцины Moderna. Для бустерной дозы будет использоваться только половина стандартной дозы.

Об этом пишет Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

Там отметили, что соответствующая рекомендация предоставлена людям старше 18 лет. Третью дозу можно получить через 6–8 месяцев после второй дозы.

В EMA сообщили, что введение третьей дозы вакцины Moderna приводит к повышению уровня антител в тот момент, когда они начинают снижаться.

«Бустерная доза состоит из половины дозы, которая используется для первичной вакцинации», — уточнили в ведомстве.

Также там подчеркнули, что тщательно отслеживают риск возможных заболеваний сердца и других очень редких побочных эффектов после вакцинации.