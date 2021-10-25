NYT: Российские хакеры возобновили кибератаки на учреждения в США

Российские хакеры начали новую атаку на сотни государственных и частных компьютерных систем США.

Об этом пишет The New York Times.

Представители Microsoft и эксперты по кибербезопасности заявили, что к этим действия может быть причастно Главное разведывательное управление России.

Специалисты считают, что новой целью хакеров являются данные, которые хранятся с помощью «облачных» сервисов. С помощью атак спецслужбы разных стран пытаются получить секретные данные о работе промышленного и государственных секторов, а также о разработке вакцины против COVID-19. Методы их работы похожи на взлом сети Национального комитета Демократической партии во время выборов 2016 года.

Чиновники США считают, что ответственность за безопасность лежит, в том числе на таких компаниях, как Microsoft. Они уверены, что атак можно было бы избежать, если бы поставщики услуг соблюдали базовые принципы кибербезопасности.

Microsoft утверждает, что делает все возможное для защиты данных, а атакам чаще подвергаются сервисы ее посредников – фирм, которые настраивают работу облачных сервисов. Им также доступны чувствительные данные, например, список электронных почт, или информация об оборонных технологиях, исследованиях вакцин.

По заверению Microsoft, процент успешных кибератак небольшой, но недавно уведомление об атаках получили более 600 организаций. Хакеры совершили около 23 тысяч попыток попасть в их компьютерные системы.