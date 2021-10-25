В Турции задержали группу россиян, которых подозревают в поджоге леса на Ликийской тропе

В турецкой Анталье арестовали семерых российских туристов по подозрению в поджоге леса по маршруту Ликийской тропы.
Об этом пишет РИА Новости.
Россиян задержали 23 октября в районе Чагларджа, в 30 километрах от Антальи, когда они отправились в поход по Ликийской тропе. По данным генерального консульства России, им предоставили государственных адвокатов и переводчика.
Генконсульство также направило запрос властям Антальи с требованием предоставить материалы дела и обеспечить доступ к заключенным.
По данным СМИ, туристы наткнулись на лесной пожар во время прогулки по Ликийской тропе, попытались его потушить, а затем вызвали службу спасения. Во время ожидания их якобы задержали местные жители и передали правоохранителям. Россияне утверждают, что за поджог им грозит тюремный срок от двух до семи лет.
- Летом в Турции вспыхнули масштабные лесные пожары. К тушению пожаров привлекли самолеты, беспилотники, вертолеты, сотни пожарных машин и тысячи пожарных. Президент Турции Реджеп Эрдоган 31 июля объявил районы лесных пожаров зонами бедствия. Он также сообщил о задержании подозреваемого в поджоге лесов.
- Позже ответственность за масштабные лесные пожары в Турции, по информации СМИ, взяла на себя организация «Дети огня», связанная с террористической Рабочей партией Курдистана.