В Турции задержали группу россиян, которых подозревают в поджоге леса на Ликийской тропе

В турецкой Анталье арестовали семерых российских туристов по подозрению в поджоге леса по маршруту Ликийской тропы.

Об этом пишет РИА Новости.

Россиян задержали 23 октября в районе Чагларджа, в 30 километрах от Антальи, когда они отправились в поход по Ликийской тропе. По данным генерального консульства России, им предоставили государственных адвокатов и переводчика.

Генконсульство также направило запрос властям Антальи с требованием предоставить материалы дела и обеспечить доступ к заключенным.

По данным СМИ, туристы наткнулись на лесной пожар во время прогулки по Ликийской тропе, попытались его потушить, а затем вызвали службу спасения. Во время ожидания их якобы задержали местные жители и передали правоохранителям. Россияне утверждают, что за поджог им грозит тюремный срок от двух до семи лет.