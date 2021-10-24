Экс-глава Евросовета Дональд Туск возглавил крупнейшую оппозиционную партию Польши

Бывший премьер-министр Польши и экс-глава Европейского Совета Дональд Туск официально избран лидером главной оппозиционной силы Польши «Гражданская платформа».
Об этом сообщает издание RMF24.
На съезде партии его избрали практически единогласно — 97% голосов за.
«Спасибо и поздравляем всех победителей. Побежденные не должны опускать руки. Вы все одна команда, а главная игра еще впереди. Если вы верите в победу, поляки будут верить в вас», — написал Туск.
О своих планах вернуться в польскую политику Туск заявил еще в июле на съезде оппозиционной партии. Аналитики ожидают жесткого политического соперничества Туска с Ярославом Качиньским, главой правящей в Польше с 2015 года партии «Право и Справедливость».
- До избрания президентом Европейского Совета в 2014 году Туск был среди соучредителей «Гражданской платформы» в 2001 году и в 2007—2014 годах возглавлял польское правительство.
- Сейчас Польша находится в оппозиции к Брюсселю, в частности, из-за контроверсионных реформ, которые продвигает нынешняя правящая партия «Право и Справедливость»: речь идет о судебной реформе, реформе СМИ и наступлении на права ЛГБТ+.