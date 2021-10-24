Экс-глава Евросовета Дональд Туск возглавил крупнейшую оппозиционную партию Польши

Бывший премьер-министр Польши и экс-глава Европейского Совета Дональд Туск официально избран лидером главной оппозиционной силы Польши «Гражданская платформа».

Об этом сообщает издание RMF24.

На съезде партии его избрали практически единогласно — 97% голосов за.

«Спасибо и поздравляем всех победителей. Побежденные не должны опускать руки. Вы все одна команда, а главная игра еще впереди. Если вы верите в победу, поляки будут верить в вас», — написал Туск.

О своих планах вернуться в польскую политику Туск заявил еще в июле на съезде оппозиционной партии. Аналитики ожидают жесткого политического соперничества Туска с Ярославом Качиньским, главой правящей в Польше с 2015 года партии «Право и Справедливость».