После возвращения экс-президента Евросовета Дональда Туска в польскую политику рейтинг оппозиционной партии вырос вдвое

Рейтинг крупнейшей оппозиционной силы Польши «Гражданская коалиция» вырос вдвое после известия о том, что Дональд Туск возвращается в польскую политику.

Об этом свидетельствуют результаты опроса института IBRiS для портала Onet.

Вместе с тем поддержка правящей партии «Право и справедливость» заметно сокращается, хотя до сих пор они имеют наибольшую долю голосов —33,6%.

Между тем за «Гражданскую коалицию» готовы отдать голоса 26,2% респондентов — по сравнению с предыдущим опросом в конце июня рейтинг оппозиционной силы вырос более чем на 10 пунктов.

Изменение электоральных настроений совпадает с возвращением в политику бывшего польского премьера Дональда Туска, который в начале июля возглавил в «Гражданскую коалицию».

До избрания президентом Европейского совета в 2014 году Туск был среди соучредителей оппозиционной партии и в 2007—2014 годах возглавлял польское правительство.

Разрыв между двумя основными политическими силами Польши сократился с 15,6 пунктов до 7,4.

Наибольшие потери демонстрирует оппозиционное движение Шимона Главные «Польша 2050» — рейтинг упал на 7%. За него готовы отдать голоса 10,9% опрошенных.

Еще более 7% респондентов высказали поддержку «Ливыци» и более 5% — ультраправой «Конфедерации».