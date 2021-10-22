В Киеве разоблачили сотрудников лаборатории, продававших поддельные COVID-сертификаты. Стоимость документа доходила до 1,8 тыс. гривен

В Киеве разоблачили лабораторию, где продавали COVID-сертификаты без сдачи анализов.

Об этом сообщили в столичном отделе коммуникации полиции.

По данным правоохранителей, организатором был врач лаборатории, который подыскивал клиентов сам или с помощью посредников. Также ему помогали три медсестры, которые вносили ложные данные в базу и печатали готовые документы.

«Ежедневно услугами сообщников могли воспользоваться 3—5 клиентов, заплатив от 725 до 1 800 гривен», — рассказали в полиции.

Во время обысков полицейские изъяли десятки готовых к выдаче сертификатов, деньги, компьютерную технику, открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.