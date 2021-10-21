Чиновников «Муниципальной охраны» Киева разоблачили в хищении 4,6 млн гривен на закупке спецодежды

В Киеве чиновников предприятия «Муниципальная охрана» уличили в хищении 4,6 млн гривен из бюджета на закупке спецодежды для сотрудников.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным следствия, коррупционную схему организовал бывший директор коммунального предприятия, а подхватил его правопреемник, нынешний исполняющий обязанности директора.

Как выяснилось, в течение 2019—2020 годов чиновники заключили 10 договоров с одним из столичных коммерческих предприятий на поставку спецодежды в целом на 15 млн гривен, втрое завысив стоимость и объемы товаров.

Во время обысков в офисе поставщика спецодежды правоохранители изъяли документацию, подтверждающую противоправную схему.

Сейчас двум чиновникам-коммунальщикам и директору коммерческого предприятия объявили о подозрении по ч. 3, ч. 4 и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.