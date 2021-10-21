В зоопарке Луцка в пожаре погибли трое животных

В луцком зоопарке, который находится в центральном парке отдыха имени Леси Украинки, произошел пожар в одном из вольеров.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Огонь заметили в деревянном вольере в 7:00. Бригады пожарных приехали на вызов в 7:32 и потушили возгорание в 7:42, однако в огне погибли три обезьяны породы черный мангобей. которые водятся в центральной части бассейна Конго.
Вольер практически полностью выгорел изнутри. Причины пожара пока неизвестны.
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