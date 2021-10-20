СБУ разоблачила депутата Полтавского горсовета на вымогательстве взятки

Служба безопасности Украины разоблачила депутата Полтавского горсовета во взяточничестве.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным следствия, находясь в сговоре с еще одним должностным лицом горсовета, депутат пытался организовать коррупционную схему при выдаче разрешительных документов на строительство и благоустройство.
В случае отказа платить, местным предпринимателям угрожали созданием искусственных препятствий в их деятельности. Стоимость таких документов злоумышленники оценили в $5 тысяч.
На опубликованной СБУ записи зафиксированы встречи фигурантов с предпринимателем, от которого они требовали взятку.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.
Суд уже арестовал подозреваемого с правом внесения залога в размере 681 тысячи гривен, после уплаты которого он вышел на свободу.
СБУ не называет имени подозреваемого, но по данным издания «Новости Полтавщины», речь идет о депутате Евгении Дикане. Он требовал взятку у предпринимателя Ивана Сасина за оформление вывески его заведения в центре Полтавы. Дикань является главой фракции партии «За майбутнє» в горсовете.
- Офис генерального прокурора передал в Печерский районный суд Киева обвинительный акт против бывшего народного депутата, его обвиняют в мошенничестве и подстрекательстве к предоставлению $100 тысяч взятки должностным лицам.