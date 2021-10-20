СБУ разоблачила депутата Полтавского горсовета на вымогательстве взятки

Служба безопасности Украины разоблачила депутата Полтавского горсовета во взяточничестве.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, находясь в сговоре с еще одним должностным лицом горсовета, депутат пытался организовать коррупционную схему при выдаче разрешительных документов на строительство и благоустройство.

В случае отказа платить, местным предпринимателям угрожали созданием искусственных препятствий в их деятельности. Стоимость таких документов злоумышленники оценили в $5 тысяч.

На опубликованной СБУ записи зафиксированы встречи фигурантов с предпринимателем, от которого они требовали взятку.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Суд уже арестовал подозреваемого с правом внесения залога в размере 681 тысячи гривен, после уплаты которого он вышел на свободу.

СБУ не называет имени подозреваемого, но по данным издания «Новости Полтавщины», речь идет о депутате Евгении Дикане. Он требовал взятку у предпринимателя Ивана Сасина за оформление вывески его заведения в центре Полтавы. Дикань является главой фракции партии «За майбутнє» в горсовете.