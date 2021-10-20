В Вооруженных силах Украины полностью вакцинировали почти 85% личного состава

В Вооруженных силах Украины от коронавируса полностью вакцинировали (двумя дозами) почти 85% военнослужащих и работников.
Об этом сообщил полковник медицинской службы ВСУ Виктор Дяченко.
«Прививочная кампания против COVID-19 в подразделениях ВС Украины, в частности в районе проведения ООС [на Донбассе], проходит успешно и на высоком уровне. Первой дозой привились уже более 95% военнослужащих и работников Вооруженных сил Украины, а полный курс вакцинации прошли 84,5%», — сказал Дяченко.
Он добавил, что в войсках есть люди с противопоказаниями и те, кто уже переболел, но в отличии от общей ситуации с вакцинацией в стране, показатели по прививкам в армии очень высоки.
Полковник отметил, что вакцинация дала очень положительные результаты и доказала свою эффективность.
«Количество военнослужащих и работников ВСУ, которые имеют тяжелое течение заболевания, в разы меньше, если сравнить с осенью прошлого и весной этого года. В тяжелой форме болеют невакцинированные лица, это реальные факты. Сейчас у нас двое военнослужащих, которые, кстати, непривитые, находятся в реанимации», — сказал Дяченко.
- В Вооруженных силах Украины за время пандемии выявили почти 26,5 тысячи больных коронавирусом. Умерли 96 военных. С начала прививочной кампании в войсках первую дозу вакцины получили 232 787 человек, а две дозы — 205 094 человека.
- В целом по стране наблюдается рост заболеваемости COVID-19. С 23 октября в «красной» зоне карантина будет уже 6 областей. В Украине полностью вакцинировано 6,5 млн человек, что составляет всего 14,9%. Это очень низкий показатель.