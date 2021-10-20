Кабмин назначил и. о. госсекретаря МВД и поручил министерству провести конкурс

На заседании Кабмина правительство назначило нового исполняющего обязанности государственного секретаря Министерства внутренних дел Украины. Им стала Елена Бояркина.

Ранее она занимала должность директора департамента государственного имущества и ресурсов МВД, сообщает пресс-служба ведомства.

В дальнейшем специалисты должны объявить конкурс на должность госсекретаря в соответствии с Порядком проведения конкурса на занятие должностей государственной службы.