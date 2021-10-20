Bihus.Іnfo: На упрощенные «ковидные закупки» потратили из бюджета 35 млрд гривен. Большинство этих средств пошли на несвязанные с пандемией вещи

Из Государственного бюджета на упрощенные «ковидные закупки» было потрачено 35 млрд гривен. Подавляющее большинство этих средств потратили на несвязанные с пандемией вещи.
Об этом говорится в расследовании Bihus.Іnfo.
В марте 2020 года правительство приняло постановление, которым вывело из-под тендерного законодательства закупки для борьбы с пандемией. Таким образом государственные и коммунальные органы получили возможность проводить государственные закупки без конкурсов.
Эти правила действуют до сих пор, и за все время было потрачено около 35 миллиардов гривен из-за таких «ковидных закупок». В то время как через них закупали такие товары, как топливо, корм для животных, спортивный инвентарь, новогодние подарки и прочее.
К тому же, журналисты обнаружили и факты существенных переплат. В частности, одни и те же китайские концентраторы OLV-10 покупали и по 30, и по 60 тысяч гривен за единицу.
- Ранее организация StateWatch со ссылкой на отчет Госаудитслужбы сообщила, что аудит расходов по «ковидному фонду» на МВД в 2020 году выявил нарушения на 26,5 миллиона гривен.
- В апреле Государственная аудиторская служба сообщила, что аудит COVID-фонда в целом выявил финансовые нарушения на сумму 406,8 миллиона гривен.