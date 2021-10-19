Прокуратура провела обыски в «Киевтеплоэнерго». Директору подразделения сообщили о подозрении

Во время аудита экспертиза установила завышение стоимости выполненных работ и неэффективное использование средств. Цена убытков достигла 1,5 млн гривен.

По данным следствия, «Киевтеплоэнерго» заключило договор с частным предприятием по капитальному ремонту аварийного участка тепловых сетей на ул. Антонова в Соломенском районе города.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Соломенская окружная прокуратура Киева проводит обыски в служебных помещениях КП «Киевтеплоэнерго» по делу о присвоении и растрате имущества.

В результате этого следователи сообщили о подозрении в служебной халатности директору структурного подразделения «Киевтеплосети» КП «Киевтеплоэнерго» и бывшему директору подрядной организации — в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Проведенные следственные действия не отразились на работе коммунального предприятия — оно работает в обычном режиме.