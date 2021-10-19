Глава партии Корниенко: «Слуга народа» проведет в ноябре съезд, обсудят обновление формата работы

Партия «Слуга народа» планирует в ноябре провести съезд, однако от идеи провести форум с привлечением 7 тысяч местных депутатов отказались из-за коронавируса.

Об этом глава партии Александр Корниенко заявил во время общения с журналистами в кулуарах парламента 19 октября, цитирует Интерфакс.

Корниенко хочет собрать хотя бы основной актив — это 100—300 депутатов. На съезде партия планирует обсудить обновление формата своей работы, создание вспомогательного органа, которому делегируют часть полномочий руководства партии.

«Нет, форума [с участием более 7 тысяч местных депутатов] не будет, потому что везде «красные» зоны, и мы не можем просто даже людей привезти в Киев, 7 тысяч человек мы не привезем. Если не будет «красной» зоны [в Киеве], то 300 человек собираем [на съезд], а если «красная» зона — это 50», — пояснил Корниенко.