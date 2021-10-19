Playboy ускоряет запуск сервиса Centerfold — конкурента OnlyFans. Для этого компания купила платформу Dream за $30 млн

Медиа-компания PLBY Group Inc., основанная Хью Хефнером для надзора за журналом Playboy, покупает за $30 миллионов платформу Dream, чтобы ускорить запуск сервиса Centerfold — конкурента OnlyFans.
Об этом пишет Bloomberg.
Dream будет технической основой для сервиса Centerfold, который позволит зарабатывать на видео и фото для взрослых, общаться с авторами контента и продавать товары от Playboy с поддержкой NFT. Centerfold планировали запустить во второй половине 2022 года, но теперь запуск отложен на конец 2021 года.
На фоне новости о покупке Dream акции PLBY Group выросли на 8,63% — до $24,66 за штуку.
- 19 августа сервис OnlyFans объявил, что с 1 октября вводит запрет на публикацию контента сексуального характера. Сервис решил пойти на такой шаг из-за давления со стороны банков и платежных сервисов. Из-за этого в соцсетях пользователи платформы и секс-работники устроили массовый протест.
- Позже компания отменила решение, поскольку смогла договориться с банками.