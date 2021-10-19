WSJ: Билл Гейтс несколько раз заводил романы с сотрудницами Microsoft, пока был женат

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс, будучи женатым, имел романы по меньшей мере с двумя сотрудницами корпорации и флиртовал как минимум еще с одной.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники из Microsoft.

Ранее WSJ писала о длительных сексуальных отношениях Гейтса с подчиненной в начале 2000-х. Тогда пресс-секретарь Гейтса подтвердила факт романа «20-летней давности», который закончился «дружно». После этого Гейтс покинул совет директоров Microsoft.

Теперь WSJ пишет, что это уже не первый подобный случай, о котором узнало руководство корпорации. Один из членов совета директоров узнал о романе Гейтса с одной из менеджеров Microsoft, случившемся в 1992 году. В 2008 году Гейтса уличили в отправке писем сотруднице, в которых он флиртовал и предлагал встретиться вне работы.

Топ-менеджеры Microsoft тогда потребовали от Гейтса прекратить переписку. Гейтс согласился, и дальнейших действий компания не предпринимала. Это WSJ подтвердил официальный представитель Microsoft Фрэнк Шоу, хотя представитель Гейтса назвала информацию о флирте ложной.