Германия готовится отменить режим ЧП из-за пандемии. Он длится уже полтора года

В Германии планируют отменить режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса. Это решение готовятся принять в ноябре.

Об этом заявил министр здравоохранения Йенс Шпан, пишет Deutsche Welle.

По его словам, все особые ограничения, касающиеся пандемии коронавируса, могут закончиться с 25 ноября.

«Это означает, что чрезвычайное положение, действовавшее почти 19 месяцев с 28 марта 2020 года, закончится. Мы переходим из режима чрезвычайного положения в режим особой осторожности», — заявил Шпан.

Он отметил, что ссылается на данные государственного органа здравоохранения — Института Роберта Коха — который оценивает, что вакцинированные люди несут «умеренный» риск для общего состояния здоровья населения. Но большинство ограничений по допуску в заведения и учреждения с тестом или вакцинацией сохранятся.

Чрезвычайное положение в Германии расширяло полномочия правительства, которое могло ограничивать деятельность парламента, а также власти федеральных земель. В частности немецкое правительство могло самостоятельно устанавливать различные карантинные меры в землях без согласия их властей.