Экс-нардеп Онищенко получил гражданство России

Бывший депутат Верховной Рады Александр Онищенко получил гражданство России.

Об этом он рассказал «Бабелю».

По словам экс-нардепа, он получил российское гражданство в конце прошлого года. «Я только получил по спорту. Выступаю за сборную России сейчас», — сказал он. Кроме политики, Онищенко известен тем, что профессионально занимается конным спортом и даже участвовал в Олимпийских играх 2008 и в 2012 годов.

Кроме того, Онищенко опроверг информацию СМИ о том, что якобы продает свою виллу в Германии. «Не продавал и не продаю», — заявил он. Экс-нардеп объяснил, что это не вилла, а спортивный комплекс, который он возглавляет.

«Я там только директор и менеджер. Был мой, я продал его в 2019 году. Сейчас тут сборная России тренируется. Российские инвесторы купили», — заявил он.

Также Онищенко прислал ссылку на один из информационных ресурсов, который сообщает о том, что экс-нардеп перебрался в Узбекистан и может изменить спортивное гражданство.

В воскресенье экс-нардеп и журналист Сергей Лещенко со ссылкой на корреспондента Deutsche Welle Евгения Тейзе сообщил, что Онищенко продает за €19 миллионов свою виллу в Германии, приобретенную в 2014 году. В 2016 году Специализированная антикоррупционная прокуратура добивалась ареста этой недвижимости, однако суд отказал ей в этом.

По словам журналиста, после побега из Украины Онищенко переоформил этот особняк на российскую модель, а в этом году, уже став гражданином России, вернул себе права на эту недвижимость.

В чем обвиняют Онищенко?

По версии следствия, нардеп Александр Онищенко создал преступную организацию, участники которой с января 2013 года по июнь 2016-го завладели более 1,6 миллиарда гривен от реализации газа по договорам о совместной деятельности с ОАО «Укргаздобыча». В результате компания «Укргаздобыча» понесла более 740 миллионов гривен убытков.

Правоохранители считают, что в этой преступной организации было 29 человек. Им всем сообщили о подозрении. В ходе расследования арестовали €6 миллионов, один самолет, офис преступной организации, 10 квартир, 9 домов, 10 земельных участков, 11 автомобилей, 39 банковских счетов на общую сумму 315 миллионов гривен.

Суд по его делу продолжается заочно, поскольку Онищенко скрывается за границей — в Европе. Украинская прокуратура пыталась его экстрадировать, но пока безрезультатно.