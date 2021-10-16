США осудили Россию за перепись населения в оккупированном Крыму

Соединенные Штаты Америки назвали «попыткой подорвать независимость» перепись населения, которую Россия устроила в оккупированном Крыму.
Соответствующее заявление в Twitter обнародовал представитель Госдепа Нед Прайс в субботу, 16 октября.
«Соединенные Штаты осуждают перепись населения России в оккупированном Крыму как очередную попытку подорвать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины», — отметил Прайс.
Аналогичное заявление перед этим выпустил и Европейский Союз. Действия Москвы расценивают как попытку легализовать незаконную аннексию Крыма и еще больше подорвать суверенитет Украины. ЕС продолжит политику непризнания и работу над мирным возвращением полуострова.
- 15 октября в России стартовала перепись населения, в том числе в оккупированных Крыму и Севастополе. Она продлится до 14 ноября. МИД Украины выразил протест и призвал международное сообщество не признавать результаты переписи.