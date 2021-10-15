Парламент Молдовы утвердил Стамбульскую конвенцию

Парламент Молдовы ратифицировал Конвенцию Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция).
Соответствующее решение приняли 14 октября, за ратификацию в окончательном чтении проголосовали 54 депутата от партии «Действие и солидарность» (PAS).
В то же время депутаты от «Блока коммунистов и социалистов» перед голосованием покинули зал в знак протеста из-за отклонения поправки про толкование гендера, а представители партии «Шор» выступили против ратификации.
Всего в парламенте Молдовы 101 депутат, для принятия законов нужен минимум 51 голос.
Что такое Стамбульская конвенция?
Конвенцию о защите женщин приняли в 2011 году в Стамбуле (потому ее называют Стамбульской). Документ стал первой европейским соглашением о борьбе с домашним насилием. А Турция была первой страной, которая ратифицировала этот документ. Вслед за ней это сделали еще 33 страны. Конвенция вступила в силу 1 августа 2014 года.
Всего документ подписали более 40 государств и Евросоюз. Украина тоже присоединилась к Конвенции, но Верховная Рада до сих пор ее не ратифицировала.
Стамбульская конвенция, в частности, квалифицирует как уголовные преступления психологическое, физическое и сексуальное насилие, принудительный аборт, а также сексуальные домогательства. Государства, которые ратифицировали соглашение, обязуются принимать меры для предотвращения насилия над женщинами.
- В июле 2020 года о выходе из Стамбульской конвенции объявила Польша.
- Через год, в июле 2021-го, из конвенции вышла Турция. В Партии справедливости и развития, которую возглавляет Эрдоган, заявили, что документ поощряет развод и подрывает традиционную семью, что «противоречит консервативным ценностям» Турции. После этого тысячи людей вышли на протесты по всей стране.