В Беларуси заявили, что идентифицировали большинство подписчиков оппозиционных Telegram-каналов. Им грозит уголовная ответственность

В Беларуси заявили, что идентифицировали личности большинства администраторов и подписчиков оппозиционных Telegram-каналов и чатов, объявленных «экстремистскими».
Об этом сообщила пресс-служба беларусского МВД в своем Telegram-канале.
«Деанонимизация администраторов и наиболее активных подписчиков экстремистских Telegram-каналов и чатов практически завершена. Продолжается документирование всех размещенных в мессенджерах и соцсетях сообщений, побуждающих к экстремистской деятельности, а также других действий интернет-пользователей по созданию протестной активности», — говорится в сообщении.
Также в МВД Беларуси отметили, что работа по привлечению «экстремистов» к уголовной ответственности будет проводиться «точечно, с учетом роли каждого участника и исходя из собранных доказательств».
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