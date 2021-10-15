Google внедряет бесконечную ленту результатов поиска на мобильных устройствах

Компания Google начала внедрять бесконечную ленту результатов поиска на мобильных устройствах. Функция начала работать на iOS и Android для пользователей из США.

Об этом сообщается в блоге компании.

Пользователи смартфонов и планшетов теперь не будут видеть «вторую страницу» — следующая часть результатов поиска загрузится автоматически. Ссылку «Показать больше» убрали, но список «Похожие запросы» остался.

В Google заявили, что функция поможет пользователям увидеть информацию, до которой люди обычно не добираются. Большинство пользователей просматривают до четырех страниц результатов поиска.