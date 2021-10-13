ВОЗ: Смертность от коронавируса в мире — самая низкая за год

Во Всемирной организации по охране здоровья сообщили, что сейчас смертность от коронавируса в мире достигла самых низких показателей за весь год.
Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Гебреесус.
«Количество еженедельных зарегистрированных смертей от COVID-19 продолжает снижаться и сейчас находится на самом низком уровне почти за год. Но это все еще неприемлемо высокий уровень — почти 50 тысяч смертей в неделю, а реальное количество, безусловно, выше», — отметил он.
Гебреесус сообщил, что смертность снижается во всех регионах, кроме Европы, где в некоторых странах только начинается новая волна коронавируса.
Также он подчеркнул, что высокая смертность в тех странах, которые имеют наименьший доступ к вакцинам. По данным ВОЗ, 56 стран до сих пор не достигли показателя даже в 10% вакцинированного населения, и подавляющее большинство этих государств — в Африке.
Еще три страны даже не начали вакцинацию населения — это КНДР, Эритрея и Бурунди.
- Ранее в Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пожаловались на нехватку вакцин, из-за чего срываются поставки препаратов в бедные страны.
- Перед этим глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус заявил, что в ближайшие месяцы мир может взять глобальную пандемию коронавируса под контроль, если справедливо распределит необходимые ресурсы.