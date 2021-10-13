ВАКС заочно арестовал сына Януковича

Высший антикоррупционный суд заочно арестовал сына беглого президента Виктора Януковича Александра по делу о завладении «Межигорьем».
Об этом пишет пресс-служба ВАКС.
«В среду, 13 октября, следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и избрал сыну бывшего президента Украины меру пресечения в виде содержания под стражей. Мера пресечения была избрана в отсутствие подозреваемого (in absentia)», — говорится в сообщении.
В суде отметили, что в случае задержания Александра Януковича суд в течение 48 часов рассмотрит с его участием избрание ему меры пресечения.
Дело «Межигорья»
«Межигорье» — бывшая частная резиденция беглого президента Виктора Януковича. До 2007 года находилась в государственной собственности. По версии Генпрокуратуры, в июле 2007 года тогдашний президент Виктор Ющенко подписал указ о передаче резиденции в пользование тогдашнему премьеру Януковичу. Сам Янукович распоряжением правительства якобы передал резиденцию акционерной компании «Надра Украины», которая подчинялась Министерству экологии.
Вскоре «Надра Украины», вероятно, заключила бартерный обмен с компанией «Мединвесттрейд», после чего правительство утвердило обмен резиденции на два здания на Парковой аллее в Киеве. Генпрокуратура заявляет, что после этого «Мединвесттрейд» продал приобретенную резиденцию компании «Танталит».
- 11 августа 2019 года Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении восьми лицам по делу о выводе из государственной собственности резиденции «Межигорье» в пользу беглого президента Виктора Януковича. Среди них — два президента, премьер и нотариусы.
- В конце октября 2020 года ВАКС отказал САП в заочном аресте Януковича по делу о завладении «Межигорьем» из-за ошибок в ходе досудебного расследования, а уже в июле 2021 года НАБУ и САП просили Высший антикоррупционный суд взять под стражу Януковича и его сына.
- 25 августа ВАКС позволил НАБУ проводить заочное расследование о присвоении «Межигорья» Виктором Януковичем и его сыном. НАБУ расследовало дело с декабря 2019 года, материалы уголовного производства насчитывают более полутора тысяч томов, а в начале октября суд арестовал Виктора Януковича.