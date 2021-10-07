Судья ушла в отпуск. Водитель Hummer, который в центре Киева насмерть сбил ребенка, вышел из СИЗО

Водитель внедорожника Hummer H2 Кирилл Островский, который в июле 2018 года в центре Киева сбил насмерть ребенка, вышел из СИЗО.

Как сообщает Центр противодействия коррупции, Островскому не продлили меру пресечения из-за отпуска судьи Печерского суда Киева Кристины Константиновой, потому он оказался на свободе несколько дней назад.

«Ранее Константинова отправила под домашний арест активистов [Сергея] Филимонова и [Романа] Ратушного, которые протестовали на Банковой, а также позволяла обыски в Автомайдане. Константинова — добродетельный судья, получает 1 млн грн в год из наших с вами налогов. Летом госпожа судья получила в подарок квартиру в Киеве стоимостью в 1,5 млн грн», — отметили в ЦПК.