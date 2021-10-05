Instagram разрешила постить ролики до 60 минут в ленте и обновила IGTV

В соцсети Instagram теперь можно публиковать ролики до 60 минут в ленте, что раньше было доступно лишь в отдельном разделе IGTV.
Об этом сообщает The Verge.
Соцсеть переименовала приложение IGTV в Instagram TV. Для просмотра видео в этом формате не нужно больше выходить из основной ленты.
Издание отмечает, что ребрендинг IGTV — это признание того, что мобильный аналог YouTube, запущенный в июле 2018 года, не стал популярным и провалился.
- В Instagram при этом остается аналог соцсети TikTok — раздел Reels, который позволяет записывать видео длительностью до 30 секунд и накладывать музыку.
- Этим летом Instagram запустила тестирование ссылок в сторис для всех пользователей. Ранее такая возможность была только у верифицированных пользователей, имеющих больше 10 тысяч подписчиков.