Прокуратура сообщила о подозрении командиру корабля морской охраны, который пропустил танкер Delfi через границу

Одесская областная прокуратура сообщила о подозрении бывшему командиру корабля отряда морской охраны города, который пропустил в порт танкер Delfi, затонувший в 2019 году.
Об этом говорится на сайте Офиса генерального прокурора.
По данным следствия, в ноябре 2019 командир корабля морской охраны и другие пограничники осмотрели танкер Delfi. Тогда они установили, что танкер пересек государственную границу Украины без всех необходимых документов и с количеством экипажа, которое было меньше обязательного, — командой из трех вместо пяти человек.
Пограничники зафиксировали, что главные двигатели судна были нетрудоспособными, танкер не имел одного якоря и система связи работала нестабильно. На судне также не было топлива и провизии. Несмотря на это, командир корабля, который нес дежурство в акватории Черного моря, пропустил танкер через границу.
«В результате грузовой танкер в условиях шторма сорвался с якоря и, дрейфуя, сел на мель возле одесского пляжа “Дельфин”, где произошла утечка нефтепродуктов», — говорится в сообщении.
Командира обвинили в небрежном отношении военного лица к службе, причинившего существенный вред (ч. 3 ст. 425 УК Украины).
- 22 ноября 2019 сильный шторм сорвал со стоянки танкер Delfi, после чего он сел на мель в заливе Одессы. Судовладелец несколько раз переносил сроки подъема танкера, но обещал сделать это своими силами.
- Танкер Delfi убрали с пляжа Одессы 10 сентября 2020 и доставили в нефтегавань порта «Черноморск». К тому дню на судне произошло несколько утечек нефти.
- Поднять затонувший танкер Delfi и убрать его из одесского пляжа стоило около 14 миллионов гривен. Но на это потратили не бюджетные средства — работы профинансировала частная фирма «Бруклин-Киев». В марте 2021 владельца танкера обязали выплатить Администрации морпортов почти 3 миллиона гривен.