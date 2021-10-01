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«Укрзалізниця» начала продавать билеты через ботов в Telegram и Viber

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:

С 1 октября пассажирам компании «Укрзалізниця» в официальном чат-боте в Viber и Telegram доступны билеты на все поезда дальнего следования, в том числе на скоростных и региональных маршрутах.

Боты доступны по ссылкам: Telegram и Viber. У них есть следующие функции:

  • продажи и возврата билетов;
  • заказ питания;
  • отображения расписания движения;
  • информирование о прибытии, опоздание поезда, номер пути;
  • онлайн-табло.

Также есть возможность оценить качество поездки, чистоту вагона и сервис проводника и оставить обратную связь в специальной форме. Эти чат-боты впервые запустили 12 января 2021 года, однако тогда через них можно продавались только билеты на скоростные поезда «Интерсити +».

  • «Укрзалізниця» 10 октября восстановит железнодорожное сообщение с Польшей, которое приостанавливало из-за пандемии. Билет можно будет приобрести уже с 1 октября на сайте «Укрзалізниці» или в кассах вокзалов.
  • В июне «Укрзалізниця» возобновила железнодорожное сообщение с Венгрией, Словакией и Австрией, которое тоже временно прекращали из-за карантина.