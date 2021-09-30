В Германии 96-летняя экс-секретарь концлагеря исчезла накануне суда, ее объявили в розыск

Немецкий суд постановил арестовать экс-секретаря концлагеря Ирмгард Фурхнер возрастом 96 лет, которая накануне запланированных слушаний по делу исчезла в неизвестном направлении.

Об этом сообщает Bild.

Издание отмечает, что Фухнер проживает в доме престарелых неподалеку от Гамбурга. Она должна была появиться в суде, однако утром 30 сентября доехала на такси до станции метро Нордерштедт, после чего бесследно исчезла.

Судья Доминик Гросс сказал, что, с учетом на побег, суд выдал ордер на арест женщины. Ей инкриминируют пособничество и подстрекательство к убийству в годы Второй мировой войны.

Основное слушание по делу сможет начаться только после выдачи ордера и проверки способности Фурхнер предстать перед судом.

8 сентября Фухнер написала письмо, в котором сказала, что хочет воздержаться от судебного разбирательства. «Из-за моего возраста и физических болезней я не буду посещать судебные заседания и просить защитника представлять меня, — написала она. — Я хотела бы лишить себя этих переживаний». Bild пишет, что никто и не подозревал, что женщина сбежит.

С июня 1943 по апрель 1945 Фурхнер работала машинисткой и секретарем в штаб-квартире бывшего концентрационного лагеря Штуттгоф неподалеку Данцига. Немецкая прокуратура считает, что на этой должности она способствовала систематическим убийствам заключенных в лагере.

Международный комитет Освенцима выразил возмущение по поводу побега подозреваемой. «Это свидетельствует о невероятном презрении к верховенству закона, а также к тем, кто выжил», — заявил 30 сентября вице-президент комитета Кристоф Хойбнер.