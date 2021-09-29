YouTube будет блокировать весь контент, который подвергает сомнению эффективность вакцин

Видеохостинг YouTube в среду, 28 сентября, заявил, что будет блокировать видео, в которых подвергают сомнению эффективность любых вакцин, а не только от коронавируса.

Об этом говорится в блоге компании.

Например, на YouTube нельзя будет загружать видео с утверждениями, что вакцина против гриппа вызывает бесплодие, а также, что мРНК-вакцина, которая защищает от кори, паротита и краснухи, может вызвать аутизм.

Представитель YouTube заявил, что компания также заблокировала каналы двух активистов, которые выступают против вакцинации — Роберта Ф. Кеннеди-младшего и Джозефа Мерколы.