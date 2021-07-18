«Они убивают людей»: Байден раскритиковал Facebook за публикацию непроверенных данных о вакцинации. В компании ответили

Президент США Джо Байден резко раскритиковал социальную сеть Facebook за то, что она, по его мнению, прилагает недостаточно усилий для борьбы с дезинформацией о вакцинах против коронавируса.

Об этом пишет Financial Times.

«Они убивают людей. Единственная пандемия, которая у нас есть, — [это пандемия] среди непривитых», — заявил он, отвечая на вопрос о том, что бы он сказал онлайн-платформам, на которых появляется дезинформация о COVID-19.

Первую дозу одной из вакцин против коронавируса получили около 67,9% взрослого населения США, а 59,2% — прошли полную вакцинацию. Но многие до сих пор не делают прививку, поскольку настроены против вакцинации.