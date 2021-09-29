Депутат от «Слуги народа» будет баллотироваться в мэры Харькова. СМИ накануне сообщили об обысках у нее

Депутат горсовета Харькова от «Слуги народа» Алина Мустафаева будет баллотироваться в мэры города как самовыдвиженец. У нее накануне правоохранители проводили обыски.

Об этом пишет «Суспільне».

«Приняли документы, рабочая группа смотрела, там есть некоторые технические ошибки, сегодня сообщат. Есть день на исправление», — сказала руководительница ТИК Елена Матвиенко.

Мустафаева принесла документы поздно вечером 28 сентября. На своих страницах в соцсетях она активно критикует местные власти.

Накануне сотрудники Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры пришли с обысками в офис компании «Автоэнтерпрайз», а также в дом ее гендиректора Дмитрия Никонова и депутата Харьковского горсовета от СН Алины Мустафаевой — оба являются помощниками нардепа Александра Куницкого на общественных началах.