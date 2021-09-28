Боксер Усик хочет поехать с чемпионскими поясами в оккупированный Крым

Украинский боксер Александр Усик, который после победного боя с британцем Энтони Джошуа стал чемпионом мира в супертяжелом весе, заявил, что намерен поехать в оккупированный Россией Крым с чемпионскими поясами.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистки от «Радио Свобода» на пресс-конференции в Киеве.

«Поясов нужно дождаться, чтобы ехать домой. Конечно, я хочу увидеть тренера, кумовьев, сестру. Я хочу зайти в свой зал, родненький, показать тренеру пояса, поблагодарить за то, что он когда-то давно взял меня в свою секцию и довел до высокого уровня», — сказал Усик.

На вопрос, когда он планирует ехать в Крым, Усик ответил, что не знает.