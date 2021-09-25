ВСК по «вагнеровцам» вызвала журналиста Бутусова на заслушивание — он обнародовал «показания» экс-главы разведки Бурбы

Временная следственная комиссия Верховной Рады по делу о спецоперации против членов «ЧВК Вагнера», которых задержали в Минске в июле 2020 года, вызвала на заседание главного редактора издания «Цензор.Нет» Юрия Бутусова. Он перед этим обнародовал якобы показания бывшего начальника Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбы.
О том, что Бутусова пригласили на заседание, сообщила глава ВСК Марьяна Безуглая в субботу, 25 сентября.
Время и место для дачи показаний сообщат позже. Безуглая отметила, что данные Бутусова со ссылкой на собственные источники «не соответствуют действительности». Она отметила, что на заседании ВСК присутствовали собственно члены комиссии и Василий Бурба — «это единственные источники информации, о том, что было вчера».
«Не думаю, что Василий Васильевич [Бурба] будет давать фейковый вариант государственной тайны», — добавила Безуглая.
Отметим, что утром 25 сентября Бутусов опубликовал в Facebook со ссылкой на собственные неназванные источники якобы детали допроса Бурбы, который на заседании «подтвердил под протокол все обстоятельства подготовки и провала спецоперации».
«Бурба рассказал, что план спецоперации по захвату российских террористов был подписан министром обороны Андреем Тараном и был детально согласован. Провал спецоперации произошел после совещания в кабинете президента Зеленского. Приказ о переносе спецоперации дал глава офиса президента Андрей Ермак. Бурба предупредил, что в результате может произойти провал, надо действовать быстро», — писал Бутусов.
Также, по данным журналиста, заседание ВСК перенесли из стен парламента, «чтобы ограничить доступ депутатам оппозиции на допрос Бурбы».
- 29 июля 2020 года в Минске задержали 33 боевиков российской «ЧВК Вагнера», 13 из которых точно воевали против Украины на стороне «ДНР» и «ЛНР». Украина запросила экстрадицию боевиков, однако Беларусь передала «вагнеровцев» России. Впоследствии «Комсомольская правда» сообщила, что арест боевиков в Беларуси был украинской спецоперацией.
- Об «операции украинских спецслужб» начали писать украинские журналисты. Главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов написал, что СБУ и ГУР Минобороны выманивали боевиков в Украину, но глава ОП Андрей Ермак предложил перенести финальный этап операции, и она провалилась — боевиков арестовали в Беларуси. Похожую информацию опубликовали журналистка Янина Соколова, издание «Украинская правда» и «Зеркало недели».
- Президент Украины, глава ОП Андрей Ермак, а также СБУ и Служба внешней разведки утверждали, что никакую операцию не готовили, а медиа распространяют российскую дезинформацию. Однако экс-глава Офиса президента Андрей Богдан подтвердил существование спецоперации, а пятый президент Порошенко заявил, что в 2018 году лично ее санкционировал.