ВСК по «вагнеровцам» вызвала журналиста Бутусова на заслушивание — он обнародовал «показания» экс-главы разведки Бурбы

Временная следственная комиссия Верховной Рады по делу о спецоперации против членов «ЧВК Вагнера», которых задержали в Минске в июле 2020 года, вызвала на заседание главного редактора издания «Цензор.Нет» Юрия Бутусова. Он перед этим обнародовал якобы показания бывшего начальника Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбы.

О том, что Бутусова пригласили на заседание, сообщила глава ВСК Марьяна Безуглая в субботу, 25 сентября.

Время и место для дачи показаний сообщат позже. Безуглая отметила, что данные Бутусова со ссылкой на собственные источники «не соответствуют действительности». Она отметила, что на заседании ВСК присутствовали собственно члены комиссии и Василий Бурба — «это единственные источники информации, о том, что было вчера».

«Не думаю, что Василий Васильевич [Бурба] будет давать фейковый вариант государственной тайны», — добавила Безуглая.