Суд в Италии отпустил из-под ареста бывшего главу Каталонии Пучдемона

Итальянский суд решил отпустить из-под стражи бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, которого задержали на острове Сардиния по запросу Испании.

Об этом в Twitter вечером 24 сентября сообщила спикер парламента Каталонии Лаура Боррас.

Пучдемона освободили без всяких мер пресечения, однако он должен вернуться на заседание 4 октября (вероятно, там будет рассматриваться вопрос о его экстрадиции).

Сам Пучдемон опубликовал в Twitter фотографию с подписью «Скоро увидимся. Спасибо вам всем!».

Пучдемон прибыл на Сардинию, чтобы принять участие в фольклорном празднике каталонской культуры. Он возглавлял правительство Каталонии в момент проведения там незаконного референдума о независимости 2017 года. Вскоре после этого он бежал в Бельгию. Судебные власти Испании добиваются его выдачи по обвинению в подстрекательстве к мятежу и растрате.