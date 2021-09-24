В Италии задержали бывшего главу Каталонии Пучдемона

Бывший глава администрации Каталонии Карлес Пучдемон был задержан итальянскими властями по прибытии на Сардинию.

Об этом в ночь на пятницу, 24 сентября, сообщил в своем Twitter его адвокат Гонсало Бойе.

Задержание произошло на основании международного ордера, выписанного испанскими властями. Гонсало Бойе пишет о том, что, по его мнению, действие этого ордера было приостановлено Судом Европейского Союза.

Пучдемон прибыл на Сардинию, чтобы принять участие в фольклорном празднике каталонской культуры. Теперь он должен предстать перед апелляционным судом города Сассари, который примет решение о его освобождении или экстрадиции в Испанию.

В июле Суд ЕС в Люксембурге отказал в восстановлении депутатской неприкосновенности Пучдемону и его соратникам Антони Комину и Кларе Понсати, выступающим за независимость Каталонии от Испании.

В 2019 году все трое были избраны в парламент ЕС. Однако они не смогли приступить к исполнению своих обязанностей, поскольку этому препятствовала Испания. Мадрид не первый год добивается экстрадиции Пучдемона и его соратников. Однако из-за парламентского иммунитета власти Бельгии (куда бежали Пучдемон и Комин) и Шотландии (куда отправилась Понсати) не могли дать ход запросам испанской стороны.

Все трое покинули Испанию, чтобы избежать судебного преследования после неудавшейся попытки объявить о независимости Каталонии от Мадрида в 2017 году. В октябре 2019 года Верховный суд Испании во второй раз выдал международный ордер на арест экс-главы администрации Каталонии. Основанием для этого стали обвинения в подстрекательстве к мятежу и растрате госсредств.