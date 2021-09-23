В Украину вылетел самолет с эвакуированными из Афганистана. На борту — 100 человек

В Украину из столицы Афганистана города Кабула в четверг, 23 сентября, вылетел самолет с эвакуированными людьми, среди них есть украинцы.

Об этом в Facebook сообщило Главное управление разведки Украины.

На борту самолета находятся около 100 граждан. Ожидается, что самолет с эвакуированными прибудет в Киев в течение 24 часов.

Переговоры по эвакуации украинских граждан и членов их семей из Афганистана длились в течение последних нескольких дней. Их проводили украинские дипломаты, представители разведки, Офиса президента, а также Пакистана, Турции, Катара и собственно Афганистана.

Сколько еще украинцев остаются в Афганистане и ждут эвакуации — пока неизвестно.