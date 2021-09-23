Минобороны Британии второй раз случайно раскрыло данные десятков афганцев, которые хотят эвакуироваться

Британская медиакорпорация BBC обнаружила вторую утечку данных из Министерства обороны страны, которая потенциально ставит под угрозу безопасность афганцев, которые могут иметь право переехать в Британию. Это второе выявленное нарушение, в настоящее время ведется расследование.

Утечка данных произошла тогда, когда представители Министерства обороны отправили электронное письмо 55 афганцам, которые хотели эвакуироваться. Однако, ведомство не скрыло адреса электронной почты получателей (есть такая функция). В письме говорилось, что британские чиновники по вопросам переселения не смогли связаться с афганцами, и просили их обновить свои данные.

Минобороны принесло извинения и заявило, что афганцам предложат дополнительную поддержку.

Это произошло всего через день после того, как министр обороны извинился за предыдущую утечку электронных адресов десятков афганских переводчиков, которые работали на британские вооруженные силы. Тогда инцидент затронул 250 человек. Данные афганцев были также раскрыты в письмах от афганской ведомственной группы по вопросам переселения и помощи. В них забыли скрыть адреса почт, на которые направлялись письма с информацией о дальнейшей эвакуации из Афганистана.