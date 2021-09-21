Минобороны Великобритании случайно раскрыло данные более 250 афганских переводчиков. Начато расследование

Минобороны Великобритании допустило утечку данных с электронными адресами и фото более 250 афганских переводчиков, которые сотрудничали с британской армией в Афганистане.
Об этом пишут ВВС и Daily Mail.
Речь о переводчиках, которые скрываются от талибов и остались в Афганистане. Теперь их жизни под угрозой. Данные афганцев были раскрыты в письмах от ведомственной Афганской группы по вопросам переселения и помощи. В них забыли спрятать адреса почт, на которые направлялись письма с информацией о дальнейшей эвакуации из Афганистана.
Почтовые адреса и закрепленные за ними фото могли увидеть все, кто получил письма от группы. Некоторые не заметили ошибку и успели ответить на письмо, рассказав о своем местоположении и в целом о ситуации. Минобороны в день утечки прислало всем новое письмо с требование удалить предыдущее сообщение.
Оплошность британского министерства вызвало критику. «Эта ошибка может стоить жизни, особенно тем, кто все еще находится в Афганистане», — сказал BBC один из получателей письма.
Министр обороны Бен Уоллес извинился за инцидент и потребовал провести срочное расследование утечки данных.
- Британия эвакуировала из Афганистана больше 17 тысяч человек, но всех своих сотрудников и переводчиков не вывезла. Правительство страны попало под жесткую критику — его обвинили в провале операции по эвакуации людей.
- 15 сентября на фоне ситуации в Афганистане сменился глава МИД. Теперь Доминик Рааб будет занимать должность вице-премьера и министра юстиции. Британский МИД возглавила 46-летняя Элизабет Трасс, до этого она возглавляла Министерство внешней торговли. Рааба критиковали за то, что в разгар кризиса с эвакуацией из Афганистана он отдыхал в Греции.