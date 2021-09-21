Минобороны Великобритании случайно раскрыло данные более 250 афганских переводчиков. Начато расследование

Минобороны Великобритании допустило утечку данных с электронными адресами и фото более 250 афганских переводчиков, которые сотрудничали с британской армией в Афганистане.

Об этом пишут ВВС и Daily Mail.

Речь о переводчиках, которые скрываются от талибов и остались в Афганистане. Теперь их жизни под угрозой. Данные афганцев были раскрыты в письмах от ведомственной Афганской группы по вопросам переселения и помощи. В них забыли спрятать адреса почт, на которые направлялись письма с информацией о дальнейшей эвакуации из Афганистана.

Почтовые адреса и закрепленные за ними фото могли увидеть все, кто получил письма от группы. Некоторые не заметили ошибку и успели ответить на письмо, рассказав о своем местоположении и в целом о ситуации. Минобороны в день утечки прислало всем новое письмо с требование удалить предыдущее сообщение.

Оплошность британского министерства вызвало критику. «Эта ошибка может стоить жизни, особенно тем, кто все еще находится в Афганистане», — сказал BBC один из получателей письма.

Министр обороны Бен Уоллес извинился за инцидент и потребовал провести срочное расследование утечки данных.