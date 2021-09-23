Украина получила морозильные камеры для вакцины Pfizer. Теперь Минздрав обещает еженедельные поставки этого препарата

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в рамках инициативы COVAX доставил в Украину три морозильные камеры для хранения вакцины Pfizer при ультранизких температурах.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Морозильные камеры с диапазоном температур от -40 °C до -86 °C производства Vestfrost, будут установлены на складе ГП «Укрмедпостач».

Закупка дополнительных ультрахолодовых морозильников позволяет увеличить мощности Украины для хранения вакцины Pfizer, которая требует сверхнизких температурных условий от -60 °C до -80 °C. В то же время, другие вакцины не требуют таких сложных условий хранения.

«В ближайшие месяцы мы ожидаем еженедельные поставки почти по полмиллиона доз вакцины Comirnaty от Pfizer-Biontech, следовательно, нуждаемся большем количестве оборудования для логистических цепей. Морозильники для вакцины помогут нам надежно хранить эту вакцину и защищать все больше украинцев от COVID-19», — сообщил министр.